Le Niger lance la deuxième édition de la compétition des Plans d’affaires

Niamey, Niger, 2 avril (Infosplusgabon) - Le ministre nigérien du Commerce et de la promotion du secteur privé, Sadou Seydou, a lancé, ce jeudi, la deuxième édition de la compétition des Plans d’affaires, destinée, essentiellement, à renforcer l’émergence et l’éclosion d’un tissu de Petites et Moyennes Entreprises (PME) dynamiques et innovantes autour des chaines de valeur à fort potentiel.

Cette édition, organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, par le biais de la Maison de l’entreprise, vise à contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois durables, notamment, pour les jeunes et les femmes.

"L’organisation de la compétition des Plans d’affaires s’inscrit dans le cadre de la politique de développement du secteur privé nigérien, qui s’appuie sur sept axes majeurs d’interventions", a indiqué le ministre du Commerce.

Il s’agit de la consolidation des entreprises existantes et de la création de nouvelles entreprises dans les secteurs porteurs de croissance, la promotion de l’entrepreneuriat et de l’initiative privée, la promotion des investissements et le développement du partenariat public-privé et enfin, de la mise en place d’un système de financement adapté, prenant en compte les besoins spécifiques des PME/PMI.

L’édition de cette année, qui va se dérouler sur l’ensemble du territoire national, comporte cinq phases, notamment la phase d’informations, de sensibilisation et d’appel à candidatures, la phase de présélection des meilleurs candidatures sur la base des formulaires d’inscriptions élaborés à cet effet, la phase de renforcement des capacités en entreprenariat et en élaboration de plans d’affaires des candidats, la phase de sélection finale et de remise des prix et enfin la phase d’accompagnement opérationnel post compétition des lauréats.

"Ce processus aura certainement le mérite d’amener les jeunes à concevoir des projets structurés et bancables afin de contribuer à la dynamisation du secteur privé national et au-delà à la performance de notre économie", a indiqué le ministre du Commerce.

Il a rappelé que lors de la première édition, la quasi-totalité des projets sélectionnés et subventionnés à hauteur de 655 millions de franc CFA ont abouti à la création et au développement d’entreprises fiables et viables, portées par des jeunes Nigériens, hommes et femmes, avec à la clé, 477 nouveaux emplois et ce, grâce à l’accompagnement et aux appuis post-compétition.

