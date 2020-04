Le Sénégal a enregistré jeudi cinq nouveaux cas de coronavirus et dix nouvelles guérisons

02 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 2 avril (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré, ce jeudi, cinq nouveaux cas de coronavirus, soit deux cas importés et trois cas contacts, et dix nouvelles guérisons, a annoncé le ministère de la Santé publique et de l'action sociale, lors de son briefing quotidien.

Ainsi, à ce jour, le Sénégal compte 195 cas déclarés positifs dont 55 guéris, 01 décès et 01 évacuation.

Il y a encore 138 patients sous traitement et dont l'état santé est stable, selon le ministère.

