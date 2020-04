Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso guéri du coronavirus

02 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 2 avril (Infosplusgabon) - Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, a été testé négatif au coronavirus, mercredi, suite à un traitement de deux semaines après avoir été contaminé, a-t-on appris jeudi, de source officielle.

"Aujourd’hui mercredi 1er avril, cela fait 15 jours que je me suis mis en quarantaine (la nuit de mercredi 18 mars) avant d’être déclaré positif au COVID-19 dans la nuit du vendredi 20 mars. Je me porte beaucoup mieux et viens d’être testé négatif. Je m’en réjouis et suis heureux que ce 1er avril marque également la fin du confinement pour tous ceux qui ont été proches de moi les derniers jours avant mon test positif et qui pouvaient craindre une contamination de mon fait", a annoncé M. Barry dans une note.

La guérison de M. Barry porte à trois, le nombre de ministres du Burkina Faso guéris du coronavirus, trois autres étant toujours sous traitement.

Au total, 282 cas ont été confirmés dont 94 femmes et 188 hommes, depuis le 09 mars 2020.

A ce jour, 46 guérisons et 16 décès ont été enregistrés.

