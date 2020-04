Les membres du gouvernement tunisien offrent 50 pour cent de leurs salaires d'avril à la lutte contre le coronavirus

02 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 2 avril (Infosplusgabon) - Les membres du gouvernement tunisien ont offert 50 pour cent de leurs salaires du mois d'avril au Fonds consacré à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19), a-t-on appris mercredi, à l'issue du Conseil des ministres.

Lors de cette réunion, le Premier ministre tunisien, Elyes Fakhfakh, a présenté le plan national pour faire face à la pandémie et fait l'évaluation des mesures prises.

Les plus importantes concernent la création d'une instance nationale pour combattre le COVID-19, la dotation des cadres médicaux et paramédicaux d'équipements logistiques et de protection nécessaires et les propositions du Comité scientifique relatives aux aspects préventifs et sanitaires.

Le Conseil des ministres a également examiné, à la lumière de la prolongation de deux semaines du confinement sanitaire général, les mesures supplémentaires qui feront prochainement l'objet d'annonce par le gouvernement et qui sont destinées à rendre plus efficace la lutte contre l'épidémie, tout en atténuant ses conséquences sociales et économiques dans le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/PUC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon