Plus de 200 Tunisiens bloqués à la frontière entre leur pays et la Libye

02 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 2 avril (Infosplusgabon) - Plus de 200 Tunisiens étaient bloqués dans les deux passages frontaliers entre la Tunisie et la Libye, a annoncé mercredi le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'homme, Mustapha Abdelkrim, précisant que plus de 150 personnes se trouvaient depuis 4 jours au niveau du passage de Ras Jadir, dans la région de Medénine, et 50 autres dans celui d'Al Dahabia, dans la région de Tataouine (extrême-sud).

Toutes ces personnes ont accompli les formalités du côté libyen, mais les autorités tunisiennes n'ont pas ouvert la frontière pour qu'elles puissent rejoindre le sol tunisien, a précisé M. Abdelkrim.

Le président de l'Observatoire a demandé aux autorités de son pays d'accélérer le rapatriement des Tunisiens et de leur trouver un centre d'accueil où ils seront mis en quarantaine, affirmant que leur situation du côté libyen était dangereuse.

FIN/INFOSPLUSGABON/PUC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon