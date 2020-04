L'insécurité fait peser un grand risque de propagation du coronavirus en Libye, selon OCHA

01 Avril 2020

Tripoli, Libye, 1er avril (Infosplusgabon) - Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a mis en garde, mercredi, contre le fait que la Libye soit "confrontée à un grand danger en ce qui concerne la propagation du nouveau coronavirus, en raison d'un niveau élevé d'insécurité, de systèmes de santé faibles et d'un nombre élevé de migrants, de réfugiés et de personnes déplacées".

Dans une publication, le bureau d'OCHA a déclaré que "les affrontements en cours, ainsi que les mesures restrictives prises pour éviter la propagation du virus, entravent l'arrivée de l'aide humanitaire, la liberté de circulation du personnel médical et des autres travailleurs humanitaires, et affectent l'assistance humanitaire dans tout le pays".

Il a souligné que les restrictions imposées aux livraisons d'aide liées à l'épidémie sont dues non seulement au couvre-feu et aux restrictions de circulation imposées par les autorités libyennes, mais également à cause des mesures de précaution prises par les agences humanitaires pour éviter la transmission de l'infection.

Le bureau des Nations Unies a indiqué que "des négociations sont en cours avec les autorités compétentes pour accorder des dérogations aux mouvements et aux activités humanitaires afin que l'aide soit fournie pendant cette période critique", notant que "cela comprend également les vols humanitaires qui dépendent des agences des Nations Unies et des ONG internationales pour transporter les travailleurs humanitaires".

La Libye qui compte actuellement dix cas confirmés d'infection au coronavirus, a pris des mesures préventives portant sur un couvre-feu de 14h à 7h, la réduction du temps de travail dans les administrations pour être limité de 9h à 12h, ainsi que la fermeture des frontières terrestres et de l'espace aérien en plus de l'interdiction de rassemblements sur les lieux publics accompagnés d'un confinement des citoyens chez eux.

L'OCHA a révélé que de nombreux programmes, y compris ceux du Plan de réponse humanitaire de la Libye pour 2020, ont été suspendus, retardés, réduits ou réadaptés pour compléter les activités du plan de réponse du secteur de la santé liées au Covid-19, notant que la réponse humanitaire se poursuit grâce à la formation, le renforcement des capacités des professionnels de la santé et l'envoi des équipes d'intervention rapide pour prévenir et répondre à la propagation du virus.

Le bureau a souligné que l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires ont distribué environ 100.000 bulletins d'information sur la prévention du Covid-19 ont été destinés au public, tandis que des fournitures essentielles sont achetées et distribuées, notamment des gants, des blouses stériles, des masques, des casquettes chirurgicales et des désinfectants.

