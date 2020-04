Coronavirus : L'ONU lance un plan qui pourrait "vaincre le virus et construire un monde meilleur"

01 Avril 2020

New York, Etats-Unis, 1er avril (Infosplusgabon) - Le chef de l'ONU a lancé, mardi, un nouveau plan pour contrer les impacts socio-économiques potentiellement dévastateurs de la pandémie du COVID-19 (coronavirus), appelant à "agir ensemble pour atténuer le coup porté aux personnes".

«La nouvelle maladie du coronavirus attaque les sociétés dans leur cœur, mettant fin à des vies et aux moyens de subsistance des populations», a déclaré le Secrétaire général, Antonio Guterres, tout en soulignant que les effets potentiels à plus long terme sur l’économie mondiale et les différents pays sont «terribles».

Un communiqué de l'ONU indique que le nouveau rapport, "Responsabilité partagée, solidarité mondiale : Répondre aux impacts socio-économiques du COVID-19", décrit la vitesse et l'ampleur de l'épidémie, la gravité des cas et la perturbation sociale et économique du coronavirus.

"Le COVID-19 est le plus grand test auquel nous avons été confrontés ensemble depuis la formation des Nations Unies", a souligné le chef de l'ONU.

«Cette crise humaine exige une action politique coordonnée, décisive, inclusive et innovante de la part des principales économies du monde et un soutien financier et technique maximal aux personnes et aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables».

M. Guterres a appelé à "une réponse sanitaire coordonnée immédiate pour supprimer la transmission et mettre fin à la pandémie" qui "accroît la capacité à effectuer des tests, le suivi, la quarantaine et le traitement, tout en assurant la sécurité des premiers intervenants, combinée à des mesures pour restreindre les mouvements et les contacts".

Il a souligné que les pays développés doivent aider ceux qui sont moins développés, ou potentiellement "faire face au cauchemar de la maladie qui se propage comme une traînée de poudre dans le Sud avec des millions de morts et la perspective d'une réapparition de la maladie là où elle était auparavant supprimée".

"Souvenons-nous que nous ne sommes aussi forts que comme le système de santé le plus faible de notre monde interconnecté", a-t-il souligné.

Selon le communiqué, en s'attaquant aux dimensions sociales et économiques dévastatrices de la crise, le chef de l'ONU a insisté sur les pays les plus vulnérables en concevant des politiques qui, entre autres, soutiennent la fourniture d'une assurance maladie et chômage et des protections sociales tout en renforçant les entreprises pour prévenir les faillites et les pertes d'emplois.

L'allégement de la dette doit également être une priorité, a-t-il affirmé tout en notant que l'ONU est "pleinement mobilisée" et met en place un nouveau fonds fiduciaire multi-partenaires pour la réponse et le rétablissement du COVID19 afin de répondre à l'urgence et se remettre du choc socio-économique.

«Lorsque nous aurons surmonté cette crise, ce que nous ferons, nous aurons un choix à faire», a déclaré le chef de l'ONU, «nous pouvons retourner dans le monde tel qu'il était auparavant ou traiter de manière décisive les problèmes qui nous rendent tous inutilement vulnérables aux crises".

Faisant référence au Programme 2030 et aux 17 objectifs de développement durable (ODD), il a soutenu que la reprise de la crise COVID-19 doit conduire à une économie axée sur la construction d'économies inclusives et durables plus résilientes face aux pandémies, au changement climatique et à de nombreux autres défis mondiaux.

Il a déclaré que les actions mondiales doivent inclure un plan de relance atteignant des points de pourcentage à deux chiffres du PIB mondial, avec des actions explicites pour stimuler les économies des pays en développement.

La mobilisation régionale doit examiner les impacts, la coordination monétaire, les mesures fiscales et sociales, tout en s'engageant avec le secteur financier privé pour soutenir les entreprises et relever les défis structurels, a-t-il affirmé.

Guterres a également déclaré que la solidarité nationale doit donner la priorité à la cohésion sociale et fournir des incitations fiscales aux plus vulnérables ainsi qu'un soutien aux petites et moyennes entreprises, au travail décent et à l'éducation.

"Ce dont le monde a besoin maintenant, c'est de solidarité", a souligné le Secrétaire général. «Avec la solidarité, nous pouvons vaincre le virus et construire un monde meilleur».

