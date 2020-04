RDC : Le coronavirus constitue une menace pour le système de santé déjà en difficulté, selon l’UNICEF

01 Avril 2020

Kinshasa, RD Congo, 1er avril (Infosplusgabon) - La menace imminente de la nouvelle maladie à coronavirus COVID-19 est le dernier défi lancé au système de soins de santé qui est déjà en difficulté en République démocratique du Congo (RDC).

Le système sanitaire de la RDC est confronté à des épidémies mortelles de rougeole et de choléra qui ont tué des milliers d'enfants au cours de l'année écoulée, a déclaré mardi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Un communiqué de l'ONU indique qu’après que la RDC a fini de lutter contre une épidémie d'Ebola dans la région instable de l'Est, l'UNICEF craint que le nombre croissant de cas de COVID-19 ne pèse davantage sur le système de santé publique de ce pays qui figure parmi les plus menacés en Afrique.

«Le coronavirus détournera très probablement les capacités et les ressources sanitaires nationales disponibles vers cette pandémie et affectera des millions d'enfants touchés par la rougeole, le paludisme, la polio et de nombreuses autres maladies mortelles», a déclaré le représentant de l'UNICEF, Edouard Beigbeder, s’exprimant depuis la capitale, Kinshasa.

Le communiqué indique que bien que la RDC ait enregistré jusqu'à présent près de 100 cas de COVID-19 et huit décès, l'épidémie de rougeole a, quant à elle, généré 332.000 cas et tué plus de 5.300 enfants depuis début 2019, ce qui en fait la pire au monde. Par ailleurs, 31 000 cas de choléra ont été signalés au cours de cette période.

Même si l'épidémie d'Ebola a attiré l'attention internationale et a été contenue, l'UNICEF a noté qu’elle a eu «des effets secondaires malheureux» comme le fait que les ressources destinées à lutter contre les tueurs d'enfants comme la rougeole, le choléra et le paludisme, aient été utilisées pour endiguer la maladie.

Le Renforcement du système de soins de santé en difficulté est vital pour protéger les vies des enfants, soutient un nouveau rapport de l'UNICEF intitulé "On Life Support".

En RDC, les services médicaux sont mal équipés et sous-financés, le personnel formé est insuffisant et environ la moitié de toutes les installations sanitaires manquent d'eau potable et d'assainissement.

L'UNICEF estime que plus de neuf millions d'enfants à travers le pays ont besoin d'une aide humanitaire, notamment de soins de santé.

Le communiqué souligne que la plupart vivent dans les trois provinces de l'Est touchées par l'épidémie d'Ebola, où de nombreux médecins et infirmières ont choisi d'occuper des emplois mieux rémunérés dans la riposte à Ebola.

La violence persistante exercée par des milices dans ces zones y compris les attaques contre les centres de santé a forcé près d'un million de personnes à quitter leur foyer en 2019, ce qui rend plus difficile l'accès des familles aux services de santé.

«A moins que les établissements de santé aient les moyens de fournir des services de vaccination, de nutrition et d'autres services essentiels, y compris dans les régions reculées du pays, nous risquons de voir la vie et l'avenir de nombreux enfants congolais marqués ou détruits par des maladies évitables», a averti M. Beigbeder.

L'UNICEF appelle le gouvernement de la RDC à allouer davantage de fonds publics aux services de santé de base qui soutiennent les femmes enceintes, les nouveau-nés et les jeunes enfants, et à donner la priorité au renforcement de la vaccination systématique.

Actuellement, moins de 6% du budget annuel est consacré aux soins de santé, une situation qui nécessite une amélioration, selon Xavier Crespin, chef du département de la santé au sein de la représentation de l’UNICEF dans ce pays.

"Au lieu de consacrer d'énormes efforts et ressources à une réponse ad hoc aux urgences sanitaires individuelles, ces mêmes ressources devraient être consacrées au renforcement du système national de santé", a-t-il déclaré.

«Cela suppose de consacrer un gros investissement dans la vaccination de routine, dans le personnel et les salaires adéquats, et dans du matériel qui est actuellement extrêmement rare, à l’exception des zones urbaines».

L'UNICEF exhorte également les donateurs à soutenir les efforts nationaux visant à améliorer les services de soins de santé de routine afin de mieux protéger les enfants contre les maladies transmissibles.

