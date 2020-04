L'ONU appelle tous les Somaliens à s'unir dans la lutte contre le coronavirus

01 Avril 2020

Mogadiscio, Somalie, 1er avril (Infosplusgabon) - A l'instar de la plupart des pays dans le monde, la Somalie est confrontée au défi sans précédent de la pandémie du COVID-19, a noté mardi, le système des Nations Unies dans le pays, qui appelle les citoyens à s'unir pour juguler la propagation du virus.

“La famille des Nations Unies en Somalie est solidaire avec le peuple de Somalie durant ces moments éprouvants", a déclaré le Représentant spécial des Nations Unies pour la Somalie, James Swan, dans un communiqué de presse.

Il a donné l'assurance que l'ONU maintiendra son soutien pour faire face à l'impact sur la santé et la situation socioéconomique à long terme du coronavirus, en accordant une attention particulière "aux plus vulnérables", y compris les personnes déplacées internes, les handicapés et les personnes âgées.

“Les Nations Unies appellent tout le monde à s'unir dans cette lutte contre la pandémie", a dit M. Swan, qui reprend l'appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies pour "un cessez-le-feu global immédiat afin de mettre fin à la violence, la défiance, les hostilités et à l'animosité pour se focaliser sur la bataille contre le virus".

Pour renforcer les efforts aux niveaux fédéral et étatique afin de contenir et de freiner le virus, les Nations Unies ont établi un système de procédures de soutien médical et opérationnel.

“Notre soutien à la Somalie continue", a déclaré le représentant spécial, humanitaire et résident, Adam Abdelmoula. “Toutes les agences restent engagées et continuent d'apporter une aide essentielle aux plus démunis"a-t- il ajouté.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) maintient la riposte en préconisant de tester et d'isoler les cas suspects pour empêcher la transmission.

“L'OMS est fortement engagée auprès des autorités sanitaires somaliennes dans la recherche de cas, le traçage et le dépistage des contacts et les activités de confinement en vue de supprimer le virus", a déclaré le Représentant de l'OMS, Mamunur Rahman Malik. “Nous continuerons à travailler ensemble pour protéger ce pays en démontrant notre solidarité, notre unité et notre partenariat avec le gouvernement"a-t-il prcisé.

Pour sa part, le Bureau d'appui de l'ONU pour la Somalie (UNSOS) continue d'exécuter son mandat en apportant un soutien logistique à la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), mais aussi aux éléments des forces de sécurité de la Somalie engagés dans les opérations de sécurité conjointe avec l'AMISOM.

Dans le cadre de la Force spéciale de réponse au COVID-19 des Nations Unies, l'UNSOS et l'AMISOM ont pu aider le gouvernement somalien à réagir face aux premiers cas suspects de COVID-19.

Et d'autres agences et programmes de l'ONU soutiennent le plan de réponse au COVID-19, en apportant une expertise technique et logistique, en formant les agents de santé, en fournissant un équipement médical aux centres d'isolement et renforçant l'hygiène.

Par ailleurs, en prévision de la dégradation de la situation, le Programme alimentaire mondial (PAM) envisage de distribuer deux mois de ration alimentaire.

M. Abdelmoula a souligné que cette "crise sans précédent requiert une réponse rapide et décisive".

