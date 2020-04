Deux nouveaux cas d'infection au coronavirus en Libye

01 Avril 2020

Tripoli, Libye, 1er avril (Infosplusgabon) - La Libye a enregistré deux cas confirmés d'infection au coronavirus, portant à 10 le nombre total des personnes atteintes du Covid-19 dans le pays, a annoncé mardi soir le Centre national libyen de lutte contre les maladies.

"Après l'analyse mardi de 11 échantillons, les résultats ont été les suivants: 9 cas négatifs et 2 cas infectés au coronavirus émergent", a indiqué le Centre libyen de lutte contre les maladies, sans préciser où les prélèvements ont été effectués ni le lieu où se trouvent les deux cas infectés au Covid-19.

La Libye a enregistré son premier cas d'infection au coronavirus le 25 mars dernier, avant de déclarer deux cas samedi 28 et cinq cas le dimanche 29 du même mois, portant à huit le nombre des personnes infectées au virus auxquelles, s'ajoutent les deux nouvelles infections, soit un total de dix cas confirmés au coronavirus.

Cette évolution de la situation épidémiologique du coronavirus intervient alors que le pays est toujours déchiré par la guerre, avec l'intensification des affrontement armés et des tirs d'obus et de missiles contre les quartiers résidentiels à Tripoli qui ont fait mardi un mort et trois blessés parmi les civils.

Malgré les appels aux niveaux local et international pour une trêve humanitaire pour faire face à la propagation de l'épidémie du coronavirus, l'escalade militaire s'est poursuivie sans interruption.

