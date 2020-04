Le Conseil présidentiel dénonce les crimes quotidiens perpétrés par les forces de Haftar contre les civils à Tripoli

01 Avril 2020

Tripoli, Libye, 1er avril (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a vigoureusement condamné "les crimes" perpétrés par les forces armées affiliées au maréchal Khalifa Haftar contre les zones résidentielles à Tripoli et sa périphérie.

Dans un communiqué publié mardi soir, le Conseil présidentiel a dénoncé "les crimes quotidiens perpétrés par les milices agressives et les mercenaires contre les zones résidentielles dans Tripoli et sa banlieue d'une manière systématique dont les derniers en date ont été ce mardi vu que ces milices ont bombardé les zones d'Abou Slim, Hay Al Andalous, al-Sbia et Souk Jumaa, entraînant des victimes parmi les civils et terrorisant les paisibles habitants".

Le Conseil présidentiel estime que "le bombardement des quartiers résidentiels et des installations civiles intervient après l'échec des milices de concrétiser quelconque progression sur le terrain face à la réussite des forces l'armée libyenne et des forces de soutien à les contraindre à reculer en réalisant des avancées sur les différents axes".

Dans son communiqué, le Conseil présidentiel a souligné "exercer son droit légitime d'auto-défense ce qui est assuré par les lois nationales et internationales tout en respectant les règles de la guerre telles que édictées par la convention de Genève", promettant que "le succès sera de son côté".

Une personne est morte et trois autres blessées dans la chute d'obus ce mardi sur les quartiers résidentiels de Guarchesh et Abou Slim, au sud de Tripoli.

De violents combats continuent d'opposer les belligérants malgré les multiples appels locaux et internationaux en vue d'observer une trêve humanitaire pour favoriser les efforts de lutte contre la propagation du Covid-19.

Une situation qui a donné lieu à un embrasement généralisé sur tous les fronts de combats alors que le pays est confronté à de nouveaux cas infections du coronavirus qui ont atteint jusqu'à présent le nombre de huit.

