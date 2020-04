Côte d'Ivoire: 80 pc des cas d'infection à Covid-19 concentrés à Abidjan

01 Avril 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 1er mars (Infosplusgabon) - La capitale économique ivoirienne, Abidjan, concentre 80 pour cent des cas d'infection à coronavirus (Covid-19), indique, mardi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Les communes de Cocody et de Marcory enregistrent plus de cas d'infection. Quant à l'intérieur du pays, on n'enregistre que 11 cas d'infection.

Onze nouveaux cas testés positifs à la date du 31 mars portent à 179, le nombre de personnes infectées. Sept personnes sont guéries et il y a un décès.

