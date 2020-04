Le gouvernement met en place une cellule de crise pour la libération du chef de file de l'opposition malienne

01 Avril 2020

Bamako, Mali, 1er avril (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a mis en place, ce mardi, une cellule de crise pour la libération du chef de file de l'opposition, président du principal parti de l'opposition malienne, Soumaila Cissé et de ses compagnons enlevés, mercredi après midi, en pleine campagne électorale vers Niafunké, dans la région de Tombouctou (nord-est).

Celle cellule dirigée par l'ancien Premier ministre malien, Ousmane Issoufi Maiga, a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des actions en vue de la libération de Soumaila Cissé, candidat à la députation, dans la circonscription électorale de Niafunké.

Selon le communiqué signé du ministre malien de la Communication, Yaya Sangaré, le gouvernement malien mettra tous les moyens en oeuvre pour ramener sains et saufs l'honorable Soumaila Cissé et ses compagnons.

Il exprime "sa compassion et sa solidarité aux familles et proches de nos concitoyens privés de leur liberté et lance un appel à toutes les bonnes volontés de s'impliquer pour leur libération".

FIN/INFOSPLUSGABON/IOL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon