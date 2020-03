L'OMS établit des lignes directrices pour le maintien des services essentiels de santé pendant la pandémie COVID-19

31 Mars 2020

Genève, Suisse, 31 mars (Infosplusgabon) - Alors que la pandémie COVID-19 met à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier, l’augmentation rapide de la demande des établissements de santé et des travailleurs de la santé menace de laisser certains systèmes de santé surchargés et incapables de fonctionner efficacement, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les précédentes épidémies ont démontré que lorsque les systèmes de santé sont débordés, la mortalité due à des maladies évitables par la vaccination et à d'autres maladies traitables peut également augmenter de manière spectaculaire, a déclaré l'agence mondiale de la Santé dans un communiqué de presse publié mardi.

Lors de l'épidémie d'Ebola de 2014-2015, l'augmentation du nombre de décès causés par la rougeole, le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose, imputables aux défaillances des systèmes de santé, avait dépassé le nombre de décès dus à l'Ebola, a-t-il rappelé.

"La meilleure défense contre toute épidémie est un système de santé solide", a souligné le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "COVID-19 révèle la fragilité de nombreux systèmes et services de santé dans le monde, obligeant les pays à opérer des choix difficiles sur la meilleure façon de répondre aux besoins de leur population".

Pour aider les pays à relever ces défis, l'OMS a mis à jour les "directives de planification opérationnelle" afin d'équilibrer les exigences de la réponse directe à COVID-19 tout en maintenant la prestation des services de santé essentiels et en atténuant le risque d'effondrement du système.

Cela comprend un ensemble d'actions immédiates ciblées que les pays devraient envisager aux niveaux national, régional et local pour réorganiser et maintenir l'accès à des services de santé essentiels de haute qualité pour tous.

"Les pays devraient identifier les services essentiels qui seront prioritaires dans leurs efforts pour maintenir la poursuite de l’offre de prestation de services et procéder à des changements stratégiques afin de garantir que des ressources de plus en plus limitées apportent un bénéfice maximal à la population", a suggéré l'OMS.

"Ils doivent également se conformer aux normes les plus élevées en matière de précautions, notamment en ce qui concerne les pratiques d'hygiène, et l’offre de fournitures adéquates, y compris d'équipements de protection individuelle. Cela nécessite une planification solide et des actions coordonnées entre les gouvernements et les établissements de santé et leurs gestionnaires", a-t-il indiqué.

Selon le communiqué, les services essentiels comprennent notamment : la vaccination de routine; les services de santé génésique, y compris les soins pendant la grossesse et l'accouchement; les soins aux jeunes enfants et aux personnes âgées; la gestion des problèmes de santé mentale ainsi que des maladies non transmissibles et des maladies infectieuses comme le VIH, le paludisme et la tuberculose; les thérapies critiques pour les patients hospitalisés ; la gestion des problèmes de santé d'urgence ; les services auxiliaires comme l'imagerie diagnostique de base, les services de laboratoire et les services de banque du sang.

Il a précisé que des systèmes de santé bien organisés et préparés peuvent continuer à fournir un accès équitable à la prestation de services essentiels tout au long d'une situation d'urgence, en limitant la mortalité directe et en évitant l'augmentation de la mortalité indirecte.

Les lignes directrices soulignent l'importance de tenir à jour les informations. Cela nécessite des communications fréquentes et transparentes avec les populations, ainsi que des engagements communautaires forts afin qu’elles puissent maintenir leur confiance dans le système pour répondre en toute sécurité à ses besoins essentiels et pour contrôler le risque d'infection dans les établissements de santé. Cela permettra de s'assurer que les gens continuent à se faire soigner lorsque cela est approprié et qu'ils respectent les conseils de santé publique.

