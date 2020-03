Fayez al-Sarraj réaffirme sa volonté d'unifier les institutions souveraines libyennes dont la Banque centrale

31 Mars 2020

Tripoli, Libye, 31 mars (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj a réaffirmé que "depuis qu'il a pris ses fonctions, il a cherché à unifier les institutions souveraines libyennes, à leur tête par la Banque centrale de Libye".

Dans un communiqué publié mardi soir, M. al-Sarraj a souligné "ses efforts pour réunir le conseil d'administration de la Banque centrale, surmonter les divisions politiques et gérer la politique monétaire comme l'un des éléments les plus importants de la politique économique publique".

Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, a salué "les appels des parties internationales, de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye et de l'ambassade des États-Unis en Libye à réunifier la Banque centrale de Libye et à mettre fin à la division, afin que le conseil d'administration de la banque se réunit à nouveau pour s'acquitter de ses tâches définies par la loi et assumer ses responsabilités envers le peuple libyen dans les circonstances de l'urgence imposée par les impératifs de la confrontation au virus Corona" émergent.

On rappelle que les autorités attendent toujours le versement des allocations budgétaires consacrée à la lutte contre la propagation du coronavirus dont 74 millions de dinars (environ 53,95 millions de dollars) alloués aux municipalités du pays alors que 8 cas confirmés d'infections au virus corona ont été enregistrés jusqu'à présent.

M. al-Sarraj a souligné que "le Conseil présidentiel et le gouvernement d'union nationale tiennent à ce que le peuple libyen profite de ses richesses et jouisse de la prospérité de sa vie, du développement et du progrès".

On rappelle que l'existence de deux gouvernements celui d'union nationale siégeant à Tripoli, reconnu par la communauté internationale et le gouvernement intérimaire nommé par le Parlement libyen installé à l'Est et allié au maréchal Khalifa Haftar, a entrainé l'existence d'institutions étatique en double telle que la Banque centrale et la Compagnie nationale libyenne de pétrole.

La Mission d'Appui des Nations unies avait tenté de s'attacher les services d'un bureau de consulting pour faire, un audit des deux banques centrales à Tripoli et Beidha, à la demande du présidentiel du Conseil présidentiel, Fayez al-Saraj , mais l'appel d'offres a été annulé.

FIN/INFOSPLUSGABON/UGH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon