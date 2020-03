Mali: le gouvernement met en place une cellule pour la libération du chef de file de l'opposition

31 Mars 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 31 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a mis en place une cellule de crise pour la libération du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé et ses compagnons enlevés la semaine dernière alors qu'ils étaient en campagne électorale dans le centre du Mali, a -t-on appris à Ouagadougou de source officielle.

"Le gouvernement de la République du Mali, informe l'ensemble de l'opinion nationale et internationale, que sur les instructions du Président de la République, lbrahim Boubacar Keita, Chef de l'Etat, une Cellule de Crise pour la libération de l'honorable Soumaila Cissé et de ses compagnons a été mise en place", lit-on dans un communiqué du gouvernement malien publié mardi.

Présidée par M. Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, cette cellule de crise a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des actions en vue de la libération du Chef de file de l'opposition politique et de ses compagnons, souligne le communiqué.

Le gouvernement de la République du Mali mettra tous les moyens en œuvre pour ramener sains et saufs ľ'honorable Soumaila Cissé et ses compagnons à leurs familles, rassure le communiqué.

"Le gouvernement exprime sa compassion et sa solidarité aux familles et proches de nos concitoyens privés de leur liberté et lance un appel à toutes les bonnes volontés de s'impliquer pour leur libération", soutient le communiqué signé par le ministre en charge de la communication , porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré.

