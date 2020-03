Un mort et trois blessés dans de nouveaux bombardements sur des quartiers résidentiels à Tripoli

31 Mars 2020

Tripoli, Libye, 31 mars (Infosplusgabon) - Au moins une personne a péri et trois autres blessées dans la chute d'obus, ce mardi, sur les quartiers résidentiels de Guarchesh et Abou Slim, au sud de Tripoli, illustrant, la poursuite de l'escalade militaire au moment où le pays est mobilisé pour contrer la propagation de l'épidémie du coronavirus après avoir enregistré 8 cas d'infections confirmés.

Un obus est tombé, mardi, sur la zone de Garguaresh, quartier huppé à Tripoli, frappant une maison entraînant la mort du citoyen, Ramadan Gabbaj et blessant son frère, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale.

Pour sa part, le Conseil municipal d'Abou Slim, a annoncé, mardi, que deux personnes ont été blessées, après que des roquettes aient frappé les domiciles de citoyens de la localité d'Abu Slim, Al-Harati.

Dans une publication, le Conseil municipal a précisé que les blessés ont été évacués pour être soignés à l'hôpital de traumatologie d'Abou Slim.

La même source a mentionné "des pertes importantes de biens privés et publics en raison de l'explosion d'obus sur les voitures et de dommages directs subis par les domiciles de familles paisibles dans leurs maisons".

Le Conseil municipal d'Abou Slim a accusé les forces de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar d'avoir mené l'attaque.

Les affrontements armés se sont intensifiés, ces derniers jours, dans la capitale Tripoli et sa périphérie sud avec la poursuite des tirs d'obus et de missiles attribués aux forces de Haftar.

De violents combats continuent d'opposer les belligérants malgré les multiples appels locaux et internationaux en vue d'observer une trêve humanitaire pour favoriser les efforts de lutte contre la propagation du Covid-19.

La préoccupation des dirigeants du monde par la pandémie du coronavirus a donné l'opportunité aux troupes de Haftar de mener des attaques, ont accusé des observateurs qui précisent que le gouvernement d'union nationale a riposté par une opération militaire baptisée "Tempête de la paix" afin de cibler les sources de tirs d'obus contre les civils à Tripoli.

Une situation qui a donné lieu à un embrasement généralisé sur tous les fronts de combats alors que le pays est confronté à de nouveaux cas infections du coronavirus qui ont atteint jusqu'à présent huit.

Mais dans le contexte de ces affrontements, les risques d'une vaste contamination au virus n'est pas à exclure, selon des experts médicaux qui mettent en exergue les lacunes du système sanitaire du pays en dépit des dispositions de prévention prises sur l'ensemble du pays.

Avec plus de 152.000 personnes déplacées vivant dans des abris et des habitations précaires, selon les organisations des Nations Unies, les bombardements accentueront cet état de précarité de cette catégorie de citoyens libyens et les fera exposer davantage à l'épidémie.

