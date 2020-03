Gabon : Le nombre de contaminations au covid-19 passe de 7 à 16

31 Mars 2020

Santé-Gabon/coronavirus-Nouveau bilan

Libreville, Gabon, 31 mars (Infosplusgabon) – Le ministère gabonais de la Santé a annoncé mardi à travers un communiqué, que 9 nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus, ce qui porte à 16 le nombre de contaminés au moment où le gouvernement a engagé une course contre la montre pour approvisionner en matériel de protection pour éviter la propagation du coronavirus, les hôpitaux et centres de santé à travers le pays.

Le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie du coronavirus, Guy Patrick Obiang, a précisé que « parmi les personnes contaminées figurent sept voyageurs qui ont transité en France et au Sénégal et deux autres ayant été contaminées sur leur lieu de travail ».

