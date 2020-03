Le Nigeria annonce le confinement de deux Etats et de la capitale fédérale pour juguler le coronavirus

30 Mars 2020

Abuja, Nigeria, 30 mars (Infosplusgabon) - Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a annoncé dimanche soir le confinement des Etats de Lagos et d'Ogun et du Territoire de la capitale fédérale pour une durée de 14 jours, afin de juguler la propagation du COVID-19 dans le pays.

Dans une allocution télévisée, le président Buhari a dit que tous les déplacements inter-Etats et inter-urbains sont restreints pour empêcher une plus grande propagation du virus.

Selon le président, la mesure de confinement, basée sur les recommandations du ministère fédéral de la Santé et du Centre de prévention et de lutte contre les maladies (NDDC), prendra effet ce lundi à partir de 23h00 (22h00 GMT).

“Tous les citoyens vivant dans ces zones doivent rester chez eux. Les voyages à destination ou en provenance des autres Etats doivent être reportés. Toutes les entreprises et services sis dans ces localités doivent être fermés durant cette période", a dit le président Buhari.

Le Nigeria a 97 cas confirmés, dont un décès.

Selon lui, la période de confinement de 14 jours vise à identifier, tracer et isoler tous les individus qui sont entrés en contacts avec les cas confirmés, et "nous veillerons au traitement des cas confirmés, tout en limitant la propagation du virus dans les autres Etats".

Le président Buhari a rappelé à la population que la meilleure manière d'éviter d'être infecté est de respecter les mesures barrières, mais aussi la distanciation sociale.

Le président a précisé que le confinement ne s'applique pas aux hôpitaux et à tous les établissements médicaux ainsi qu'aux organisations liées à la fabrication et la distribution de produits de soins de santé.

Sont également exemptés, les établissements commerciaux comme la transformation, la distribution alimentaire et le commerce de détail; la distribution pétrolière et les sociétés de production, transmission et distribution d'énergie; et les sociétés de sécurité privées.

Les travailleurs des secteurs des télécommunication, de radiodiffusion, de l'imprimerie et des médias électroniques qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas en mesure de travailler de chez eux sont également exemptés.

Le président Buahri a indiqué que tous les ports maritimes dans Lagos doivent rester opérationnels conformément aux directives émises précédemment.

Tous les véhicules transportant de la nourriture et d'autres produits essentiels dans ces localités à partir d'autres régions du pays feront l'objet d'un contrôle minutieux avant d'être autorisés à entrer dans ces zones confinés.

Les déplacements de tous les avions de passagers, commerciaux et jets privés, ont été suspendus.

Les autorités ont fait savoir que les habitants des villes et communautés autour de Lagos et Abuja, dont les moyens de survie seront affectés par ces mesures restrictives, recevront des secours pour atténuer leurs souffrances dans les semaines à venir.

Pour les plus vulnérables de la société, les transferts d'argent des deux prochains mois seront immédiatement payés. Les personnes déplacées internes recevront également deux mois de ration alimentaire dans les prochaines semaines.

