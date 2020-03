Nouvelle coupure de la fourniture d'eau potable à Tripoli et dans les villes environnantes

Tripoli, Libye, 30 mars (Infosplusgabon) - L'Autorité de mise en œuvre et de gestion du projet de la rivière artificielle en Libye a annoncé, lundi, l'interruption de l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Tripoli et dans les zones environnantes, en raison de la coupure de l'électricité alimentant les puits d'adduction d'eau des puits du champ Est du système Hassouna Sahal al-Jafara.

Dans un communiqué, l'Autorité indique que "l'électricité a été rétablie de nouveau il y a quelques heures permettant que les puits d'eau redémarrent et pompent de nouveau à leurs capacités habituelles", rassurant "tous les citoyens du retour du débit d'eau et de son arrivée progressive à Tripoli et ses environs à partir du mardi matin 31 mars 2020".

Régulièrement l'approvisionnement de l'eau à partir du fleuve artificielle est interrompu dans les villes libyennes et Tripoli pour diverses raisons, aussi bien pour faire pression sur des politiciens pour obtenir des concessions ou la libération d'un parent que de manière gratuite, à travers des sabotages et destructions des infrastructures hydrauliques ou sous l'effet des affrontements armés.

Le fleuve artificiel draine quotidiennement des millions de mètres cubes d'eau potable à partir des nappes phréatiques du fin fond du désert libyen vers les régions de l'Ouest et du Centre où se trouvent les agglomérations urbaines et une importante densité de la population et les grands domaines agricoles.

FIN/INFOSPLUSGABON/UGH/GABON2020

