Coronavirus: Démarrage lundi d'une opération de désinfection dans le District autonome d'Abidjan

30 Mars 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 30 mars (Infosplusgabon) - Une opération de désinfection et de lavage des principales rues et des marchés va démarrer le 30 mars dans le District autonome d'Abidjan, a annoncé dimanche, la ministre ivoirienne de l'Assainissement et de la Salubrité, Mme Anne Désirée Ouloto.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures concrètes contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Elle va durer une quinzaine de jours.

Selon le décompte présenté samedi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire a enregistré 140 cas testés positifs au Covid-19, trois guérisons et zéro décès.

