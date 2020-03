Sept nouveaux cas de coronavirus détectés dimanche en Guinée

30 Mars 2020

Conakry, Guinée, 30 mars (Infosplusgabon) - Le ministère guinéen de la Santé a déclaré, dimanche, que ses services ont décelé dans la journée, 7 nouveaux cas de malades testés positifs au coronavirus, portant ainsi le nombre total à 16 dont un seul, notamment le premier cas, guéri et rentré à domicile.

La même source précise qu’il s’agit de Guinéens et d’expatriés, dont 3 personnes en provenance de pays touchés, un cas d’un pays touché, reçu par un ami guinéen à domicile, un cas d’un contact, confirmé positif et deux cas dont la cause de l’infection n’est pas encore précisée.

Les 7 personnes, selon la même source, fait partie d’un groupe de vingt une personnes testées le même jour et dont les quatorze autres se sont révélées négatives.

Le gouvernement invite toutefois les populations à ne pas céder à la panique et à appliquer rigoureusement les mesures édictées dans l’état d’urgence sanitaire, décrété jeudi soir par le président Alpha Condé.

Les risques de propagation du COVID-19, avertissent les responsables de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), sont très élevés en Guinée où, précise-t-on, plus de 300 contacts des cas positifs du Coronavirus échappent au contrôle de suivi, dont le taux est estimé à 70%.

L’état d’urgence sanitaire, a assuré le chef de l’Etat dans son message radiotélévisé, permettra de lutter efficacement contre le coronavirus.

Dans le cadre de cette lutte, le Président Condé a également annoncé d'autres mesures comme la fermeture des frontières terrestres, des églises et des mosquées pendant la même période.

Désormais, seuls quatre passagers sont autorisés à embarquer dans un taxi, contre 06 actuellement, un passager par moto et 7 à 10 pour les minibus qui transportent plus de 20 personnes. Les écoles et universités ont été fermées mercredi dernier jusqu’à nouvel ordre.

Le chef de l’Etat a rappelé que cette pandémie, apparue en décembre dernier et sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité, fait des ravages dans le monde à une vitesse de propagation et de nuisance extraordinaire, frappant à ce jour, plus de 170 pays sur tous les continents.

Les tristes et terribles statistiques de cette maladie, a-t-il poursuivi, font état de plus de 425.000 personnes infectées et de plus de 19.000 morts à ce jour à travers le monde.

Avant l'apparition du premier cas en Guinée, le 16 mars dernier, a rappelé le Président Condé, les premières mesures d’urgence de riposte au Covid-19 prises ont permis au pays de renforcer son niveau de prévention et de prise en charge médicale et paramédicale.

Trois centres de suivi et de traitement ont été rapidement érigés à Conakry, Kindia, à 135 km et à Dubréka, à 50 km.

On rappelle que le gouvernement a interdit, depuis l’apparition du premier cas, les regroupements de plus 50 personnes, avant d’élargir la mesure aux activités sportives et culturelles qui ont été suspendues.

