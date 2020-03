Suspension à partir de ce lundi des activités judiciaires en Libye

30 Mars 2020

Tripoli, Libye, 30 mars (Infosplusgabon) - Le Conseil suprême de la magistrature en Libye a décidé d'arrêter complètement le travail dans les tribunaux, les parquets et autres organes judiciaires à partir de demain, lundi, jusqu'à fin avril prochain, mesure adoptée en prévention de la propagation du coronavirus dans le pays.

La Libye a enregistré samedi deux nouveaux cas confirmés de virus Corona, portant à trois le nombre total des personnes infectées dans le pays.

"Les présidents des cours d'appel et des tribunaux de première instance établissent des calendriers en affectant un certain nombre de conseillers ou de juges, selon les conditions, avec un certain nombre d'employés du greffier qui sont présents quotidiennement au siège de la Cour pour décider des questions urgentes et prendre les mesures nécessaires à ce sujet", a précisé le communiqué du Conseil suprême de la magistrature.

Dans sa décision le Conseil suprême de la magistrature a appelé "le conseiller par intérim du Procureur général à charger les procureurs de publier des horaires rotatifs pour que les membres du ministère public dans les parquets primaires et leurs services pour prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence".

Le Conseil judiciaire suprême a exhorté "les autorités compétentes à exclure les juges, les membres du ministère public et les employés suppléants des procédures du couvre-feu, afin de leur permettre de s'acquitter des tâches qui leur sont confiées".

Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a décidé dimanche de prolonger les horaires du couvre-feu en commençant de 14 à 7 heures du matin au lieu de 18h à 6h auparavant ainsi que de réduire le temps de travail dans les administrations publiques qui s'étalera de neuf heures à 12 heures.

