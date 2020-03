Un nouveau bilan fait état de 10 cas confirmés dont un décès

27 Mars 2020

Niamey, Niger, 27 mars (Infosplusgabon) - Le Niger compte au total dix cas confirmés de coronavirus sont confirmés et un décès, selon un nouveau bilan établi par le ministère nigérien de la Santé publique.

D'après un communiqué publié vendredi, deux nouveaux cas sont venus s’ajouter aux huit déjà.

Les deux nouveaux cas sont deux sujets de nationalité nigérienne âgés de 56 ans et 52 ans.

Le premier sujet de sexe masculin a séjourné récemment en République Centrafricaine, au Liberia et au Kenya et est rentré au Niger le 28 février dernier, alors que le second patient de sexe féminin a eu un contact avec un patient confirmé positif.

Les deux derniers patients, comme les huit autres, sont pris en charge par les services compétents et leur état de santé est stables, précise le communiqué du ministère de la Santé publique.

On rappelle que le Niger a enregistré son premier cas le 19 mars 2020.

