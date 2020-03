La Tunisie enregistre 30 nouveaux cas confirmés de coronavirus

27 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 27 mars (Infosplusgabon) - Le ministère tunisien de la Santé a annoncé vendredi 30 nouveaux cas confirmés de coronavirus, ce qui porte le total des personnes positives au Covid-19 dans le pays à 227.

Les plus grands nombres de cas ont été enregistrés à Tunis (55) et dans deux régions avoisinantes, l’Ariana (34) et Ben Arous (23), tandis que les régions de l’intérieur du pays comptent de 14 à un cas.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, le ministère indique que depuis le début du déclenchement de l’épidémie, 17.888 personnes ont été placées en auto-confinement dont 8.845 ont achevé la période d’observation sanitaire et 9.043 demeurent sous contrôle médical quotidien.

Le ministère souligne l’impératif pour les citoyens de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité sanitaire et appelle les citoyens à faire preuve de sens de responsabilité collective en respectant les consignes d’auto-confinement, afin de préserver la communauté nationale contre la propagation du Covid-19.

