La situation en Libye au centre d'un entretien entre le président tunisien et son Premier ministre

27 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 27 mars (Infosplusgabon) - La situation politico-sécuritaire en Libye a été jeudi au centre de la rencontre entre le président tunisien, Kais Saied, et son Premier ministre, Elyes Fakhfakh, indique un communiqué de la Présidence tunisienne.

Le ministère tunisien de la Défense avait, le même jour, annoncé que l'Armée tunisienne avait relevé son niveau d'alerte et de vigilance préventive à tous les mouvements suspects sur la frontière entre la Tunisie et la Libye, ajoutant que cette mesure était prise en collaboration avec les forces de la gendarmerie et de la sécurité.

La décision de l'Armée de se mettre dans cet état d'alerte s'inscrit dans le suivi de la situation sécuritaire des régions de proximité avec les frontalières terrestres et maritimes de la Tunisie, afin que le pays soit prêt à toute éventualité, note la même source.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon