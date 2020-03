Coronavirus : plus de 100 cadres de la Santé mis en quarantaine en Tunisie

26 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 26 mars (Infosplusgabon) - Plus de 100 cadres médicaux et paramédicaux dans les secteurs public et privé ont été mis en quarantaine en Tunisie, alors que quatre médecins de différentes spécialités ont été testés positifs au coronavirus (Covid-19), a annoncé, jeudi, le président du Conseil national tunisien de l'Ordre des médecins, Slim Ben Salah.

Il est nécessaire aujourd'hui d'élargir les tests aux cadres médicaux et paramédicaux et à toutes les personnes à risque au lieu de se limiter aux personnes qui présentent les symptômes du virus mortel, a plaidé M. Ben Salah.

Le Premier ministre tunisien, Elyes Fakhfakh, a annoncé, jeudi, que le nombre de personnes atteintes par le Coronavirus a atteint 200 cas confirmés, un chiffre en constante croissance de jour en jour, rappelle-t-on.

