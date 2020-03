La CAN est toujours prévue en janvier – février 2021 », selon le secrétaire général de la CAF

26 Mars 2020

Dakar, Sénégal, 26 mars (Infosplusgabon) - « Pour l’instant, la CAN est toujours prévue en janvier – février 2021 », a déclaré, ce jeudi, Abdel Bah, le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF).

Une précision qui intervient dans un contexte de bouleversement complet de l’agenda sportif international, du fait de la pandémie du coronavirus. Déjà, le semaine dernière, la CAF avait dû reporter à une date ultérieure les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de cette CAN prévue en 2021 au Cameroun et qui devaient se tenir du 28 au 31 mars courant.

Selon le secrétaire général de la CAF, « la seule raison qui pourrait nous pousser à décaler cette CAN, c’est que l’actuelle situation perdure sur toute l’année 2020 et que cette crise actuelle ne nous permet pas de jouer l’ensemble des matches de qualification ».

Il faut rappeler qu’il reste encore quatre journées à disputer. Et d’après M. Bah, la CAF n’aura besoin que de deux fenêtres internationales pour faire jouer ces rencontres « deux par deux ». Or, ces fenêtres, il y en a quatre : en juin, en septembre, en octobre et en novembre.

Si la pandémie du coronavirus est vite maîtrisée, les 3ème et 4ème journées pourraient être disputées dès le mois de juin. Sinon, elles le seront en septembre et en octobre, et les deux dernières (les 5ème et 6ème) seraient programmées en novembre.

