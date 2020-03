26 personnes entrées en contact avec le premier cas infecté au coronavirus en Libye sont négatives

26 Mars 2020

Tripoli, Libye, 26 mars (Infosplusgabon) - L'entourage proche du premier cas infecté au coronavirus en Libye et les personnes entrées en contact avec lui au nombre de 26 sont tous négatifs à l'analyse du coronavirus, a annoncé, jeudi, le Centre national libyen de lutte contre les maladies.

"Le Centre a collecté 26 échantillons de personnes entrées en contact avec le cas confirmé de coronavirus du premier degré, et après avoir prélevé et examiné les échantillons dans le laboratoire de référence en santé communautaire du Centre libyen de lutte contre les maladies, il a été constaté que tous les cas étaient négatifs et tous sont exempts du virus corona émergeant", a précisé le communiqué publié sur le site du centre.

La Libye a enregistré, mardi, son premier cas d'infection confirmé au COVID-19, d'un homme de 73 ans revenant de l'Arabie saoudite.

On rappelle que les autorités libyennes avaient pris des dispositions préventives avant l'enregistrement d'une infection au virus pour lutter contre la propagation du coronavirus, relatives, entre autres, à l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 6h, la fermeture des frontières terrestres, de l'espace aérien, des cafés et restaurants ainsi que l'interdiction de rassemblement dans les lieux publics.

