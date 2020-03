Un 8ème cas de coronavirus enregistré au Niger

26 Mars 2020

Niamey, Niger, 26 mars (Infosplusgabon) – Le Niger a enregistré un 8 ème cas de malade de coronavirus, un sujet de sexe masculin, de nationalité brésilienne âgé de 62 ans, entré au Niger en provenance du Sénégal le 27 février dernier, indique un communiqué du ministère nigérien de la Santé.

Ce cas s’ajoute ainsi aux sept cas enregistrés, parmi lesquels un est décédé dans la nuit du 23 au 24 mars 2020 à l’hôpital national de Niamey avant confirmation.

Le Niger, rappelle-t-on, a enregistré son premier cas de Coronavirus le 19 mars 2020, un Nigérien âgé de 36 ans rentré du Togo par voie terrestre.

Ensuite, il y a eu ce sujet d’origine brésilienne, venu de la Suisse le 16 mars dernier, un autre d’origine italienne âgé de 51 ans et qui est rentré au Niger le 28 février 2020 en provenance de son pays, l’Italie.

Le 24 mars 2020, le ministre de la Santé Publique a annoncé trois nouveaux cas, tous des sujets nigériens âgés de 63 ans, 57 ans et 63 ans, deux hommes et une femme. Ils sont rentrés de France le 14 mars 2020 pour les deux premiers et le troisième il y a deux semaines.

« Tous les patients sont pris en charge par les services compétents et leurs états de santé sont stables ». Leurs différents contacts ont, pour la plupart, été confinés dans des lieux spécifiquement réquisitionnés ou même chez eux.

