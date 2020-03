Gabon : Le nombre de personnes infectées par le coronavirus passe de 6 à 7

26 Mars 2020

Libreville, Gabon, 26 mars (Infosplusgabon) - Le Gabon a enregistré ce jeudi, à Libreville, un septième cas de contamination au coronavirus. Il s'agit sur un ressortissant centrafricain de 50 ans qui revenait de France.

Le patient avait été admis le 23 mars dans un hôpital militaire de la banlieue Nord de Libreville, rapporte les services de santé responsables du plan de pilotage et de veille contre l’épidémie.

Cinq patients sont encore sous observation et en traitement intensifs. Le patient zéro n’arrivant pas toujours à se débarrasser du virus, précise les services de santé.

La période de confinement partiel décrétée par les autorités gabonaises se passent entre négligence et indiscipline, notamment à l’occasion, ce jeudi, du jour de la paie.

Les salariés ont pris d’assaut les banques de Libreville, sans respecter les distances de sécurité, a constaté la Pana sur place.

La peur d’un confinement total et donc plus strict, lors des prochains jours, a contraint les Librevillois à envahir les magasins et les supermarchés pour s'approvisionner.

