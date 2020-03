Toutes les dispositions prises pour retrouver le chef de file l'opposition malienne porté disparu en pleine campagne électorale, rassure le gouvernement malien

26 Mars 2020

Bamako, Mali, 26 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien, à travers l’administration régionale, les forces armées maliennes et ses partenaires, rassure que toutes les dispositions pratiques sont prises pour retrouver le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, et sa délégation portés disparus, mercredi dans le cercle de Niafunké, dans la région de Tombouctou, et les ramener à leurs familles, annonce un communiqué.

Soumaïla Cissé et sa délégation, en campagne pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis l’après-midi du mercredi 25 mars 2020, entre les localités de Saraféré et de Koumaïra.

Le gouvernement affirme suivre avec l’attention requise l’évolution de la situation et promet d'informer les populations maliennes de son dénouement.

FIN/INFOSPLUSGABON/CFG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon