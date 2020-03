Les partenaires du Niger annoncent des engagements de plus de 127 milliards de francs CFA contre le coronavirus

26 Mars 2020

Niamey, Niger, 26 mars (Infosplusgabon) - Les partenaires techniques et financiers du Niger ont annoncé, ce jeudi, des engagements de 127 milliards 655 millions francs CFA destinés au financement du plan de gestion sanitaire du Niger relatif à la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Pour un budget total estimé à plus de 159 milliards FCFA, avec une mobilisation nationale d’un peu plus de 02 milliards, le gap de financement du plan de gestion sanitaire est estimé à 157,67 milliards de francs CFA, a indiqué le Premier ministre, Brigi Rafini, lors d’une une table ronde de mobilisation des ressources en faveur du "Plan de contingence national" destiné à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Niger.

L’objectif assigné à cette table ronde est de mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du Plan global de réponse à la pandémie.

La table ronde a réuni les représentants de la coopération bilatérale et multilatérale, ceux du Système des Nations unies, du secteur privé et les Organisations non gouvernementales internationales, ainsi que les membres du Comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie du coronavirus.

Le Plan global de réponse à la pandémie Covid 19 est articulé autour de deux axes: la gestion sanitaire, qui comprend les actions de prévention, de sensibilisation, de contrôle et de prise en charge des personnes affectées, l’atténuation des effets négatifs de la pandémie sur les activités socio-économiques.

Au niveau de cet axe, les principales actions incluent, notamment, l’appui à la consommation des ménages, le renforcement de plan de soutien, le soutien aux entreprises des secteurs les plus touchés et la préservation des emplois.

A l’issue des échanges, les partenaires au développement ont félicité le gouvernement nigérien pour les efforts, en vue de contenir la pandémie et la qualité de la prise en charge des personnes affectées.

Les partenaires techniques et financiers ont également félicité le gouvernement pour les mesures déjà entreprises et pour avoir développé un plan de réponse globale, prenant en compte, aussi bien les aspects de gestion sanitaire, que ceux des aspects négatifs de la pandémie sur la situation socioéconomique.

De son côté, le gouvernement s'est réjoui de la qualité et de la franchise des échanges ainsi que de la marque de solidarité des partenaires techniques et financiers, se traduisant par leurs engagements à accompagner de manière active les autorités dans la mise en œuvre du Plan global de réponse à la pandémie.

Par ailleurs, les partenaires se sont engagés à réajuster leurs procédures de décaissement compte tenu de l’urgence.

Le gouvernement nigérien et les partenaires techniques et financiers ont convenu de renforcer la collaboration, afin de suivre, de manière rapprochée, l’évolution de la maladie, la mise en œuvre des actions de riposte et la mobilisation des moyens nécessaires.

FIN/INFOSPLUSGABON/CFG/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon