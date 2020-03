Le Sénégal a enregistré jeudi six nouveaux cas de coronavirus

26 Mars 2020

Dakar, Sénégal, 26 mars (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré ce jeudi six nouveaux cas confirmés de coronavirus, cinq cas importés et un cas contact, ce qui porte à 105 le nombre de personnes testées positives au Covid-19 dans ce pays, a annoncé le ministère de la Santé publique et de l'action sociale.

Selon le ministère, l'état de santé des patients infectés au Covid-19 qui sont pris en charge à Touba, Ziguinchor et Dakar évolue favorablement.

On précise que sur les 105 cas recensés au Sénégal, neuf sont guéris et 96 encore sous traitement.

On rappelle que face à la montée du péril coronavirus, le président Macky Sall a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu de 20 heures à 6 heures.

