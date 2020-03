Le président mauritanien annonce la création d'un Fonds contre le coronavirus

26 Mars 2020

Nouakchott, Mauritanie, 26 mars (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a annoncé la création d’un Fonds national de solidarité destiné à la lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), dans un message à la nation délivré mercredi soir.

Selon lui, le nouveau fonds vise à mobiliser les ressources disponibles et à les orienter vers les activités impactées par la situation actuelle avec une forte incidence sur la vie des citoyens, en particulier, les individus vulnérables et aux revenus limités.

Il sera ouvert à la participation de toutes les personnes morales et physiques, acteurs nationaux et partenaires internationaux désireux de participer à cet élan de solidarité nationale.

Le président mauritanien a précisé que pour la mise en place du fonds contre le Covid-19,l’Etat va participer à hauteur de 2,5 milliards de ouguiyas, soit environ 67 millions de dollars américains, destinés à l’achat de médicaments et d'équipements, en vue de renforcer le plateau médical de lutte contre la pandémie.

Par ailleurs, M. Ghazouani a également annoncé d’autres mesures sociales comme l'élimination des taxes sur les denrées de première nécessité (blé, huile, lait et légume).

Des bourses mensuelles au profit des familles les plus démunies, prise en charge des factures eau et électricité pour les ménages les plus pauvres, appui aux familles des pêcheurs artisanaux, suspension des taxes municipales sur les petits métiers et les professions libérales figurent également parmi ces mesures.

En Mauritanie, deux cas de coronavirus ont été officiellement diagnostiqués.

Les vols internationaux ont été suspendus et les frontières du pays avec les Etats voisins fermés à la circulation des personnes.

