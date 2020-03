Le président du Botswana demande à ses concitoyens de se préparer à un confinement imminent

26 Mars 2020

Gaborone, Botswana, 26 mars (Infosplusgabon) - Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a demandé à la population de se préparer à un confinement total, alors que le pays poursuit ses efforts de lutte contre le coronavirus.

"Préparez-vous à un confinement imminent. Nos experts, avec le Dr. Masupu et le professeur Alexandra à leur tête, nous recommandent de restreindre les mouvements des populations afin que nous soyons mieux en mesure de tracer et de traiter tous les cas qui sont confirmés", a déclaré le président Masisi.

Le président du Botswana, qui est lui-même en auto-isolement suite à une visite en Namibie, a invité ses concitoyens à ne pas discuter et faire les difficiles, car cela n'aide pas à prévenir le Covid-19.

Par ailleurs, le gouvernement a appelé le secteur privé à donner des fonds et à s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus.

“Nous avons vu le nombre d'infections augmenter de façon vertigineuse dans le monde. Le fait que nous n'ayons pas encore de cas positif confirmé de Covid-19 au Botswana ne doit pas pousser à être moins vigilants", a dit le ministre chargé des Affaires présidentielles, de la gouvernance et de l'administration publique, Kabo Morwaeng.

Ce dernier a réaffirmé que le gouvernement a mis en place des mesures de restriction sur les voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et placé en quarantaine ceux qui viennent des pays affectés et des pays à risque.

