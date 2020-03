Le Rwanda compte 41 cas de coronavirus

26 Mars 2020

Kigali, Rwanda, 26 mars (Infosplusgabon) - Les cas de coronavirus confirmés au Rwanda s'élèvent ce jour à 41, alors que le pays entre ce jeudi dans sa quatrième journée de confinement partiel, selon les dernières informations obtenues à Kigali.

Les nouveaux cas confirmés concernent un voyageur qui est arrivé de Dubaï et a été isolé, a fait savoir mercredi soir le ministère de la Santé.

Alors que la recherche de tous les contacts a été menée, le ministère a dit que tous les patients sont actuellement sous traitement et dans un état stable dans une infrastructure sanitaire isolée.

Selon le ministère, les mesures préventives renforcées annoncées par le gouvernement doivent être rigoureusement respectées : les services non essentiels sont fermés, les voyages entre les villes et les districts sont suspendus et les déplacements non essentiels hors de la maison ne sont pas autorisés.

Les restrictions actuelles ne constituent pas un confinement total, mais les autorités rwandaises ont invité la population à rester chez elle dans la mesure du possible.

Les autorités sanitaires croient que la plupart des cas représentent une transmission liée à un voyage à l'étranger et quelques cas sont en cours d'investigation

Les personnes ayant été en contact avec les cas confirmés font actuellement l'objet d'une enquête.

