Le principal parti d'opposition malien met en place une cellule de crise après l'enlèvement de son leader en pleine campagne électorale

Bamako, Mali, 26 mars (Infosplusgabon) - Le principal parti d'opposition du Mali, l'Union pour la République et la démocratie (URD), a décidé ce jeudi de mettre en place une cellule de crise à son siège à Badalabougou, quartier-est de Bamako, pour informer l'opinion nationale et internationale sur l'enlèvement, mercredi, dans le cercle de Niafunkè, dans la région de Tombouctou (nord-est), de son président, Soumaïla Cissé, alors qu'il était en campagne pour les élections législatives du 29 mars prochain.

L'URD a demandé à ses militants et sympathisans de rester vigilants et mobilisés.

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, l’URD a annoncé que son président, Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition malienne et sa délégation, étaient portés disparus depuis 15h30 le même jour.

Selon l'URD, l’équipe de campagne avait quitté Saraféré pour Koumaïra où elle était attendue vers 16h30.

"Mais ni le président de l’URD, ni aucun membre de sa délégation ne sont joignables sur leurs téléphones actuellement", précise le communiqué.

Le parti s’est dit "profondément inquiet de la situation" et a invité le gouvernement, les forces armées et de sécurité, la MINUSMA" à déployer toutes leurs énergies pour les retrouver.

Le chef de file de l'opposition est candidat dans la circonscription de Niafunké, son fief, pour l'élection législative.

Soumaïla Cissé, ancien ministre dans son pays et ancien président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA), est arrivé deuxième aux élections présidentielles de 2013 et 2018.

Il a été battu deux fois par l'actuel président malien, Ibrahim Boubacar Kéita.

La région de Tombouctou, comme toutes celles du Nord-Mali et du Centre, est la cible de fréquentes attaques terroristes et d'enlèvements d'agents de l'Etat ou d'hommes politiques.

