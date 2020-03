Coronavirus : L'Afrique du Sud compte 554 cas

24 Mars 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 24 mars (Infosplusgabon) – Les cas de COVID-19 confirmés en Afrique du Sud s'élèvent ce mardi à 554, a annoncé le ministre de la Santé Zweli Mkhize qui avertit que le nombre de cas risque de se multiplier durant au moins deux semaines.

Le Président Cyril Ramaphosa a annoncé, lundi soir, un confinement de 21 jours afin de réduire la propagation du virus.

A partir de vendredi, les entreprises seront obligées de fermer et en dehors des personnes travaillant dans des services essentiels comme les hôpitaux et les supermarchés, il est demandé à tout le monde de rester à la maison.

La police et l'armée seront déployées pour faire respecter la loi.

M. Ramaphosa préside le Conseil national de commandement qui fait régulièrement le point sur la progression de l'épidémie et les problèmes liés à la mise en œuvre des règles récemment promulguées par rapport à la situation.

S'adressant à la nation dimanche soir, M. Ramaphosa a dit que les Sud-africains font preuve de solidarité sociale.

Pour l'analyste Pieter du Toit, M. Ramaphosa est devenu un président en temps de guerre et il a montré aux Sud-africains que la seule manière de vaincre la crise est de rester unis.

“La guerre de M. Ramaphosa n'est pas contre le fascisme ou l'apartheid, ou encore le chômage et les inégalités. C'est une crise mondiale, et une crise qui a révélé plusieurs leaders de la planète - y compris ceux des démocraties et des économies les plus avancées - comme étant inaptes, mal informés, lents et incompétents", a-t-il observé.

Par ailleurs, l'archevêque Desmond Tutu a félicité le richissime Rupert Oppenheimer et sa famille pour avoir débloqué 120 millions de dollars pour aider les petites entreprises et les employés affectés par la pandémie.

"Les généreux dons de certaines entreprises familiales pour financer le fonds spécial dédié à la lutte contre le COVID-19 est une affirmation magnifique de cette famille humaine que nous formons", s'est réjoui Mgr Tutu, dans un communiqué.

