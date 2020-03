Tunisie: Le nombre de personnes contaminées par le Coronavirus passe à 114

24 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Tunis, Tunisie, 24 mars (Infosplusgabon) - Le nombre de cas confirmés de Coronavirus en Tunisie est passé à 114 après la détection de 25 nouveaux cas lors des 24 dernières heures, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé.

Selon un communiqué du ministère, les régions de Tunis et de l’Ariana, proche de la capitale, comptent le plus de personnes contaminées avec respectivement 32 et 22 cas.

Jusqu’ici, un seul patient s’est remis totalement de sa contamination et 11 autres ont été hospitalisés, note le communiqué. Quant au nombre de décès, il s’élève à trois (un à Sfax, un à Sousse et un à l’Ariana).

Par ailleurs, 15952 individus ont été placés en quarantaine ou en auto-confinement depuis le début de la crise. 5438 d’entre eux ont quitté la quarantaine alors que 10514 autres sont toujours sous surveillance médicale quotidienne.

Depuis lundi, des unités de l’armée ont été déployées partout dans le pays et des patrouilles militaires et sécuritaires sillonnent villes et villages pour astreindre la population à respecter le confinement sanitaire général et le couvre-feu décrétés par les autorités.

