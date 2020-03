Coronavirus: dix-sept autres personnes testées positives au Rwanda alors que le nombre total de cas atteint 36

24 Mars 2020

Kigali, Rwanda, 24 mars (Infosplusgabon) - Le Rwanda a annoncé, lundi, que 17 autres personnes ont été testées positives au coronavirus (COVID-19), ce qui porte le total à 36.

Parmi les cas confirmés lundi soir figurent neuf personnes qui viennent de Dubaï, aux EAU, la semaine dernière, tandis qu'un groupe de trois Kényans a également été diagnostiqué positif, a indiqué un communiqué.

Les personnes identifiées comme des contacts étroits devront rester en quarantaine pendant 14 jours. Il s'agit notamment des passagers qui étaient assis près des cas confirmés lors des vols, a-t-il ajouté.

Dimanche, les autorités rwandaises ont annoncé un verrouillage de la ville de Kigali pendant 14 jours et ont mis en garde les résidents contre les visites et les déplacements inutiles dans le pays et à l'étranger.

Le gouvernement a exhorté tous les résidents à continuer de respecter toutes les instructions des autorités sanitaires, en particulier le lavage régulier des mains, le fait d'éviter les grands rassemblements et de signaler tout symptôme en appelant le numéro vert 114.

