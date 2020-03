81 milliards de FCFA de l'Union européenne pour renforcer le système de santé du Gabon

24 Mars 2020

Libreville, Gabon, 24 mars (Infosplusgabon) – L’Union européenne va débloquer 81 milliards de FCFA, soit 123.500.000 euros pour appuyer le système de santé du Gabon, annonce l'UE sur son site officiel.

Le Gabon est ainsi bénéficiaire d’un programme global de "Renforcement des systèmes de santé pour le partenariat de couverture de santé universelle", couvrant la période 2019-2022.

Selon le site de l’UE, cette aide sera axée sur "une approche de la santé fondée sur les droits, appuyant notamment les services publics compétents dans la conception des politiques de santé sur une base équitable pour tous les citoyens".

Par ce programme, l'Union européenne contribue, entre autres, à renforcer les systèmes de santé pour garantir des capacités durables de réduction des risques, de surveillance et de gestion des risques sanitaires.

Face au Covid-19, et faisant suite au Plan de préparation et de réponse lancé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), estimé à 675 millions de dollars américains et couvrant les mois de février à avril 2020, l’UE a promis environ 178.7 milliards FCFA, soit 272,5 millions d'euros, pour lutter contre le Covid-19, dont environ 74.7 milliards FCFA, soit 114 millions d'euros, par l'intermédiaire de l'OMS.

Cet appui visant à sécuriser une réponse mondiale face au Covid-19, inclura, notamment, un renforcement des capacités d'urgence sanitaire durable.

Il s'agit de veiller à ce que des mesures soient prises pour aider immédiatement les pays à détecter, diagnostiquer et prévenir rapidement la propagation du virus, ainsi qu'à garantir que les activités conduisent à des capacités nationales durables pour prévenir les épidémies.

L’Union européenne soutiendra les mesures à prendre aux niveaux national, régional et mondial pour contenir le virus, en vue de renforcer encore les systèmes de santé, souligne le communiqué.

