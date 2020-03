Coronavirus : Le FMI met à la disposition de la Tunisie 400 millions de dollars

24 Mars 2020

Spécial Coronavirus

Tunis, Tunisie, 24 mars (Infosplusgabon) - Le Fonds monétaire international (FMI) va mettre à la disposition de la Tunisie un prêt d'une valeur de 400 millions de dollars américains destinés au programme de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé, lundi, le ministre tunisien des Finances, Mohamed Nizar Yaîch.

"La Tunisie et le FMI ont convenu d'arrêter le sixième programme de révision et la Tunisie obtiendra plus de 400 millions de dollars", dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, a notamment déclaré le ministre, dans une déclaration faite, lundi, à la presse.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures économiques élargies pour faire face à la propagation de la pandémie, a précisé M. Yaîch.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon