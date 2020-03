Les Etats-Unis annoncent tenter de persuader les parties libyennes à reprendre les négociations pour régler la crise

24 Mars 2020

Tripoli, Libye, 24 mars (Infosplusgabon) - L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a dévoilé que "son pays tente de persuader les parties libyennes de négocier pour résoudre la crise dans le pays", soulignant "le travail de Washington pour soutenir un règlement négocié".

Cette position est intervenue dans une déclaration citée, lundi, par l'ambassade américaine, à partir d'un entretien accordé par M. Norland au journal "The Arab Weekly", publié à Londres, en Grande Bretagne.

Depuis l'annonce, le 2 mars courant, de la démission de l'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, le processus de pourparlers supervisé par les Nations Unies se trouve dans l'impasse.

L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland est très engagé dans la recherche d'un règlement négocié en Libye et a rencontré dernièrement en Afrique du Sud, le président du Conseil présidentiel Fayez Al-Sarraj pour discuter des moyens de trouver une issue à la crise libyenne.

Auparavant, M. Norland s'est entretenu à Benghazi (Est) avec le maréchal Khalifa Haftar de la nécessité de mettre fin à l'offensive sur Tripoli et de reprendre le processus politique en vue d'une solution négociée.

Malgré l'approbation par le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale et de l'Armée nationale libyenne d'une trêve humanitaire à laquelle ont appelé 8 pays, l'UE et l'ONU, pour faire face au virus Corona, les bombardements sur les quartiers de Tripoli et les affrontements armés au sud de la ville, ont repris de plus belles avec la mort de 8 personnes dont deux ouvriers étrangers et sept autres blessés dans des tirs d'obus attribués par les troupes gouvernementales aux forces de Haftar.

