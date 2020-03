Coronavirus : Près de 800 arrestations en Tunisie pour infractions au couvre-feu et au confinement sanitaire

24 Mars 2020

Tunis, Tunisie, 24 mars (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien de l’intérieur, Hichem Mechichi a fait état, lundi, de l’interpellation de 408 personnes pour violation des dispositions régissant le couvre-feu et le confinement sanitaire général décrétés par les autorités pour endiguer la propagation du Coronavirus, dont la plupart feront l’objet de poursuites judiciaires.

Il a également mentionné la fermeture de 412 établissements (cafés, restaurants, bars et autres) et l’arrestation de 386 personnes pour ne pas avoir respecté la décision prise par les autorités à ce sujet.

“Des instructions ont été données aux forces de l’ordre pour veiller à l’application de la loi avec rigueur et les contrevenants seront considérés comme des criminels car ils mettent en danger non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs proches et de la communauté nationale”, a-t-il averti lors d’une conférence de presse.

Il a noté qu’après une première phase qui a consisté à sensibiliser la population à l’impératif de se conformer aux mesures décidées par le gouvernement et qui ne semble pas avoir donné les résultats escomptés, “nous allons désormais passer à l’étape de la répression”.

Selon lui, il ne s’agit pas en la matière de restreindre les libertés des individus, mais “c’est une question de survie”.

“Nous ne voulons pas arriver à un jour - si jamais nous encore là - où nous dirions, qu’il est trop tard, car ce qui est arrivé dans d’autres pays peut aussi arriver en Tunisie”, a-t-il fait valoir, en faisant allusion notamment à l’Italie, l’Espagne et la France où le Coronavirus a fait des ravages par milliers de morts.

Depuis le déclenchement de l’épidémie du Covid-19, la Tunisie a enregistré trois morts et 80 contaminations confirmées, selon les derniers chiffres officiels.

