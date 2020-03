Une entreprise locale de test pétrolier demande davantage de tests de qualité sur l'essence vendue au Zimbabwe

24 Mars 2020

Harare, Zimbabwe, 24 mars (Infosplusgabon) - La société locale d'analyse du pétrole, Petrolab Services (Pvt) Limited, a demandé que davantage de tests mensuels de qualité soient effectués sur l'essence afin de s'assurer que le mélange avec l'éthanol se fasse dans la fourchette stipulée de 18 à 21 %.

Les automobilistes zimbabwéens se sont plaints du fait que l'essence utilisée dans leurs véhicules est diluée avec de l'éthanol dans une proportion supérieure à la quantité stipulée.

"Des échantillons de mélange E20 ont été prélevés sur les sites de vente au détail de Zuva, Total et Puma le 03.12.19, testés et jugés conformes à toutes les spécifications, y compris la teneur en éthanol. Deux méthodes différentes: ZWS 964 : Part 5:2013 et l'extraction essence-eau ont été utilisées pour quantifier la teneur en éthanol et ont donné le même résultat de 21%", indique un rapport de Petrolab Services remis à la PANA.

"C'est une confirmation que les trois échantillons ont satisfait aux spécifications du mélange E20, conformément aux réglementations locales en matière de mélange. Petrolab Services (Pvt) Ltd recommande que l'exercice de contrôle de la qualité entrepris ne soit pas un événement unique mais qu'il soit effectué sur une base mensuelle sur des sites sélectionnés".

Une source a révélé que quelque temps avant le prélèvement des échantillons de carburant, l'opérateur Zuva Petroleum a soumis à Petrolab Services un échantillon de son essence, ainsi que des échantillons de ses concurrents Total et Puma Energy, pour le tester.

La Zuva a fait cela suite aux plaintes des automobilistes locaux concernant la qualité inférieure de l'essence.

"Actuellement, des tests mensuels de qualité sont effectués sur le carburant Total, Puma, Engen et Zuva chez Petrolab Services. Les tests montrent que ces grands acteurs du secteur des carburants vendent du carburant conforme à la réglementation E20, qui permet de mélanger le carburant dans une fourchette de 18 à 21 %, de sorte que ces opérateurs soient en conformité. Cependant, je ne peux pas faire de commentaires sur les petits acteurs car seuls ces quatre-là font des tests", a déclaré la source.

L'entreprise énergétique locale, Green Fuel, est le principal fournisseur d'éthanol utilisé pour le mélange avec l'essence au Zimbabwe, le second étant Triangle Limited.

Au Zimbabwe, le mélange de l'essence est effectué par la National Oil Infrastructure Company (NOIC) lorsque le carburant arrive dans le pays par un pipeline depuis Beira, au Mozambique, jusqu'aux terminaux de dépôt à Harare.

Une fois le mélange effectué, l'essence est distribuée aux opérateurs de carburant qui sont censés être ceux qui diluent le carburant plus que la quantité requise.

Le président de NOIC, Daniel Mackenzie Ncube, l'a confirmé à la PANA.

"Nous faisons l'essentiel des mélanges, mais il y a d'autres endroits où cela pourrait être fait. Nous ne connaissons pas les personnes qui s'y adonnent car il serait illégal de le faire... Si elles le faisaient, cela dépasserait la quantité stipulée", a-t-il déclaré.

La raison derrière le mélange de l'essence avec l'éthanol vient du fait que le gouvernement essaie de préserver le carburant car le précieux liquide nécessite des devises étrangères pour être importé, ce qui est actuellement rare au Zimbabwe.

Le Zimbabwe a une demande quotidienne en essence de 3,3 millions de litres.

