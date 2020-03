Belgique : La CE prolonge la mission de formation au Mali avec un mandat élargi et un budget accru

24 Mars 2020

Bruxelles, Belgique, 24 mars (Infosplusgabon) - Le Conseil européen a décidé, lundi, d'élargir le champ d'application du mandat de la mission militaire de l'Union européenne contribuant à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali).

Dans un communiqué de presse transmis à Infosplusgabon, le Conseil a déclaré que la mission sera en mesure de fournir une assistance militaire à la force conjointe du G5 pour le Sahel et aux forces armées nationales des pays du G5 pour le Sahel, par le biais de conseils, de formation et de mentorat militaires. Le Conseil a également prolongé le mandat de la mission jusqu'au 18 mai 2024.

Le Conseil a également accordé à la mission un budget indicatif accru de 133,7 millions d'euros pour une période de quatre ans.

Selon le communiqué, les activités de la mission continueront à être menées en étroite coordination et coopération avec d'autres acteurs tels que les Nations Unies, l'opération Barkhane et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

L'EUTM Mali s'inscrit dans le cadre de l'approche intégrée de l'UE en matière de sécurité et de développement au Sahel.

La mission a été créée en 2013, à la demande du gouvernement malien, pour répondre à la nécessité de renforcer les capacités des forces armées maliennes, l'objectif ultime étant de créer un environnement sûr et sécurisé à l'intérieur des frontières maliennes et de réduire la menace posée par les groupes terroristes.

À cet effet, l'EUTM Mali contribue à l'amélioration de la capacité opérationnelle des forces armées maliennes par la fourniture de conseils militaires, de formation, d'éducation et de mentorat. Les tâches accomplies par la mission sont sous le contrôle des autorités civiles légitimes du Mali et ne comprennent pas d'opérations de combat.

Le quartier général de la mission est situé à Bamako, au Mali, et son commandant est le général de brigade, João Boga Ribeiro, un ressortissant portugais qui a pris ses fonctions en décembre 2019.

Il existe deux autres missions civiles de la PSDC dans la région : EUCAP Sahel Mali, qui aide les forces de sécurité intérieure à réaffirmer l'autorité du gouvernement sur l'ensemble du pays, et EUCAP Sahel Niger, qui soutient la lutte contre le crime organisé et le terrorisme au Niger. En outre, une cellule régionale de conseil et de coordination lance et coordonne des activités de renforcement des capacités pour tous les pays du G5 et les structures du G5 avec le soutien des missions PSDC existantes.

