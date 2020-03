Faites passer le message : Cinq étapes pour éradiquer le coronavirus

24 Mars 2020

Genève, Suisse, 24 mars (Infosplusgabon) - La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont associées pour lutter contre le coronavirus (COVID-19) en lançant une nouvelle campagne de sensibilisation menée par des footballeurs de renommée mondiale, qui appellent tous les habitants de la planète à suivre cinq étapes clés pour arrêter la propagation de la maladie.

La campagne "Passez le message pour chasser le coronavirus" met en avant cinq étapes clés à suivre pour protéger sa santé, conformément aux recommandations de l'OMS, en mettant l'accent sur le lavage des mains, l'étiquette de la toux, le fait de ne pas se toucher le visage, la distance physique et le fait de rester chez soi en cas de malaise.

"La FIFA et son président, Gianni Infantino ont participé activement depuis le tout début à la diffusion du message contre cette pandémie", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, lors du lancement virtuel de la campagne au siège de l'OMS à Genève en Suisse. "Que ce soit par des campagnes ou des financements, la FIFA a tenu tête au coronavirus, et je suis ravi que le football mondial soutienne l'OMS pour combattre le coronavirus. Je ne doute pas qu'avec ce type de soutien, nous y parviendrons ensemble".

"Nous avons besoin d'un travail d'équipe pour combattre le coronavirus", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. "La FIFA s'est associée à l'OMS parce que la santé passe avant tout. J'appelle la communauté du football du monde entier à se joindre à nous pour soutenir cette campagne afin de faire passer le message encore plus loin. Certains des plus grands joueurs de cette discipline ont mis leur nom au service de la campagne et sont unis dans leur désir de faire passer le message pour le lancement de la lutte contre la COVID-19".

Vingt-huit acteurs sont impliqués dans la campagne vidéo, qui est publiée en 13 langues.

Sami Al Jaber (KSA), Alisson Becker du Brésil, Emre Belözoğlu de la Turquie, Jared Borgetti du Mexique, Gianluigi Buffon de l'Italie, Iker Casillas, Carles Puyol et Xavi Hernández de l'Espagne), Sunil Chhetri de l'Inde), Youri Djorkaeff et Laura Georges de la France, Han Duan et Sun Wen de la Chine, Samuel Eto'o du Cameroun, Radamel Falcao de la Colombie, Valeri Karpin de la Russie, Miroslav Klose, Philipp Lahm et Célia Šašić de l'Allemagne, Gary Lineker et Michael Owen de l'Angleterre, Carli Lloyd des Etats-Unis, Lionel Messi et Juan Sebastián Verón de l'Argentine, Mido de l'Egypte, Park Ji-sung de la Corée, Asako Takakura du Japon et enfin Yaya Touré de la Côte d’Ivoire.

Une campagne vidéo, qui sera publiée sur les chaînes numériques des joueurs et de la FIFA, est également disponible sous forme de fichiers localisés individuels aux 211 fédérations membres de la FIFA et aux agences médiatiques, ainsi qu'une boîte à outils graphiques à mettre en œuvre sur les réseaux sociaux pour faire passer le message.

FIN/INFOSPLUSGABON/OIL/GABON2020

