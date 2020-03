Deux morts dans une nouvelle chute d'obus au sud de Tripoli après l'acceptation d'une pause humanitaire pour lutter contre le COVID-19

23 Mars 2020

Tripoli, Libye, 23 mars (Infosplusgabon) - Deux personnes ont péri lundi matin dans la chute d'obus sur la zone d'Aïn Zara, sud de Tripoli en proie ces derniers jours à des affrontements armés, portant le bilan total à cinq morts et six blessés après l'acceptation par les belligérants d'une cessation des hostilités humanitaires à l'appel de pays et organisations internationales en vue de favoriser le succès des efforts de lutte contre le coronavirus.

L'opération militaire "Volcan de la colère", affiliée au gouvernement d'union nationale, a annoncé que deux personnes ont été tuées par un obus qui a atterri sur leur domicile dans la région d'Aïn Zara, lundi matin.

La même source a indiqué, dans un communiqué, que "les défunts sont Latifa al-Rached, 42 ans, et Salem al-Sameh, 55 ans".

"Cela porte le nombre de victimes à cinq morts et six blessés depuis l'annonce trompeuse par le porte-parole de Haftar d'un faux cessez-le-feu ", selon l'opération militaire gouvernementale.

Le porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale, Amin al-Hachemi a, pour sa part, confirmé que les personnes décédées ont été tuées après que l'obus eut frappé leur maison, ajoutant que leurs corps ont été emmenés au Centre médical de Tripoli.

Dimanche, un porte-parole des forces gouvernementales, le colonel Mohamed Ganounou, a déclaré qu'un homme a été tué et deux de ses fils blessés par des obus tombés sur leur maison dans le quartier Al-Kahili d'Aïn Zara.

A noter que les deux belligérants, le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale et l'armée nationale libyenne dirigée par Haftar ont annoncé accepter une pause humanitaire à l'appel de huit pays dont les Etats-unis, l'Union européenne et les Nations unies, en vue de permettre aux autorités locales de faire face au défi de l'épidémie du coronavirus en permettant l'accès des citoyens à l'aide et aux secours de l'OMS et des pays partenaires de la Libye.

Cette acceptation a été saluée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les Etats-unis et l'Italie, appelant à transformer cette trêve en un cessez-le-feu conformément aux résultats des pourparlers du comité militaire conjoint libyen 5+5, tenus à Genève le 23 février dernier.

Ces appels ne semblent pas avoir eu un effet palpable sur le terrain en raison de la poursuite des tirs d'obus et d'affrontements armés sur fond d'accusation mutuelle des deux camps sur la violation réciproques de la trêve.

La Libye, qui n'a pas encore enregistré de cas confirmé d'infection au coronavirus, a pris des dispositions préventives portant, entre autres, sur la proclamation de l'état d'urgence, la fermeture des frontières et de l'espace aérien, des écoles et l'interdiction de rassemblements dans les endroits publics ainsi qu'un couvre-feu de 18h à 6h.

Avec le retour de plusieurs citoyens en provenance de pays touchés par l'épidémie du Covid-19, les craintes se font sentir quant aux risques de l'apparition de cas importés d'où les mesures de confinement demandées aux citoyens libyens.

