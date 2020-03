Les partis politiques congolais appelés à être solidaires avec le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus

23 Mars 2020

Brazzaville, Congo, 23 mars (Infosplusgabon) - La présidente de la Fédération de l’opposition congolaise, Claudine Munari, a appelé, dimanche, à Brazzaville, toutes les forces vives de la nation à lutter la main dans la main contre le covid-19, sans tenir compte d’être de l’opposition ou de la majorité, au cours d’une communication sur le coronavirus, qui touche le Congo avec 4 cas confirmés.

‘’J’invite les acteurs politiques à être solidaires avec l’action du gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie et j’exhorte, par ailleurs, les autorités gouvernementales congolaises à amplifier la communication sur les mesures de lutte contre le Covid-19 ‘’, a lancé Claudine Munari.

‘’ Face à un mal pour lequel aucun endroit n’est assez éloigné pour être un abri sûr, la solidarité et la responsabilité sont les seules valeurs-refuges. Pour ces motifs, dès à présent, le rassemblement de toute une nation, la conjugaison des efforts et du travail de tous : gouvernement, partis politiques, société civile sont requis pour vaincre ce fléau qui nous menace individuellement et collectivement ‘’, a indiqué Claudine MUNARI.

Selon La présidente de la Fédération de l’opposition congolaise, la voix autorisée, qui est le gouvernement, devrait communiquer davantage sur les mesures préventives à observer, vue l’ampleur de la propagation de ce virus. Cette démarche saurait édifier les populations aujourd’hui plongées dans la psychose.

Pour Claudine Munari, les populations devraient, à l’heure actuelle, connaitre les centres de confinement mis à leur disposition ainsi que la procédure à suivre en cas de manifestation des symptômes du covid-19, déjà qu’il s’avère difficile de faire le distinguo entre la grippe ordinaire et la grippe liée au coronavirus.

Elle a profité de l’occasion pour lancer un appel aux citoyens à respecter les consignes d’hygiène imposées par les autorités.

La Fédération de l’opposition congolaise a salué les mesures prises par le gouvernement pour réduire les risques de contamination du coronavirus.

Elle a prôné la solidarité et s’est engagée à prendre toute sa responsabilité jusqu’au rétablissement de ce fléau , a fait savoir Claudine Munari.

